Ataque informático no Twitter: alvos são empresas e figuras públicas dos EUA

As contas da rede social Twitter de várias personalidades dos Estados Unidos da América foram alvo de um ataque informático inédito. Entre eles estão Barack Obama, o empresário Elon Musk e Bill Gates.

Os piratas chegaram mesmo a publicar mensagens para tentar extorquir dinheiro.

Twitter não hesitou em ‘bloquear’ contas de famosos

Numa espécie de “resposta de emergência” ao esquema, o Twitter decidiu impedir que certas contas – mesmo as que são verificadas como oficiais – pudessem fazer qualquer publicação. Da mesma forma, foram bloqueados quaisquer pedidos de reposição de passwords, assim como algumas funcionalidades das contas.

A rede social diz tratar-se de um "incidente de segurança" e garante que já a investigar o caso e a tomar medidas para o resolver.

O impacto. Milhares de dólares enviados?

Depois de serem publicados, os ‘tweets’ acabaram por ser removidos minutos depois, mas voltaram a ser partilhados segunda e terceira vez.

Segundo a BBC, o endereço associado à transferência de bitcoins pertence a “Anthony Elias”, mas desconhece-se se se trata apenas de um pseudónimo. De acordo com a emissora britânica, no período em que os ‘tweets’ estiveram online terão sido enviados mais de 100 mil dólares aos autores do ataque.

A extensão completa do esquema é ainda desconhecida, mas as contas afetadas têm milhões de seguidores ativos.