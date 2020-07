CEO de tecnologia encontrado desmembrado em condomínio de luxo em Nova Iorque

O Departamento da Polícia de Nova Iorque confirmou que um homem foi encontrado morto e desmembrado na terça-feira num condomínio de luxo no Lower East Side de Manhattan.

Depois de o corpo ter sido identificado, as autoridades afirmaram que a vítima era o empresário de tecnologia Fahim Saleh, CEO da Gokada, uma empresa turística de passeios de moto na Nigéria.

Saleh foi visto pela última vez em imagens de vigilância na noite de segunda-feira, a entrar no elevador do prédio onde foi encontrado morto.

Um homem vestido de preto - que, segundo a polícia, é suspeito de ser o assassino - foi visto no vídeo a entrar no elevador com ele.

A irmã de Saleh encontrou-o desmembrado no apartamento, sendo que algumas partes do corpo estavam dentro de sacos individuais.

De acordo com a CNN, a polícia ainda não sabe o motivo do ataque.