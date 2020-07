Canguru que vagueava pela rua foi detido pela polícia da Florida

A polícia de Fort Lauderdale, no estado norte-americano da Florida, deteve esta quinta-feira um canguru que andava a vaguear pela rua principal da cidade.

O animal foi transportado na parte de trás do carro de patrulha e levado para as instalações da polícia.

De acordo com a CNN, não é permitido por lei que os habitantes de Fort Lauderdale tenham animais exóticos em casa. Mais tarde, as autoridades descobriram que o canguru pertencia a Anthony Macias. O homem explicou que foi levar o lixo e por distração deixou o portão aberto. Frisou também que pretende levar o animal de volta a casa.

A polícia de Fort Lauderdale partilhou imagens do canguru na conta oficial do Twitter. O animal, apelidado de Jack, está sob custódia no Departamento de Conservação das Pescas e Vida Selvagem que tenciona abrir uma investigação.