Inquérito contra príncipe herdeiro dos Emirados por cumplicidade em atos de tortura

Um juiz francês iniciou em outubro de 2019 um inquérito sobre Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, príncipe herdeiro do Abu Dhabi, quanto à eventual "cumplicidade em atos de tortura" em prisões do Iémen, referiu esta sexta-feira a agência noticiosa AFP.

De acordo com fontes próximas do dossiê, foi desencadeada em outubro de 2019 uma informação judicial dirigida a "MBZ", e contra quem foram depositadas duas queixas, uma com constituição de parte civil, quando o próprio efetuava uma visita oficial a Paris em novembro de 2018.

As queixas com constituição de parte civil permitem quase automaticamente obter a abertura de uma informação judicial e a designação de um juiz de instrução para proceder às investigações.

Devido à sua "competência universal" para os crimes mais graves, a justiça francesa tem a possibilidade de indiciar e condenar os autores e os cúmplices destes crimes quando se encontrem em território francês.

Mas a questão da imunidade diplomática do homem forte dos Emirados Árabes Unidos (EAU) ainda se coloca e deverá ser dissecada pelo magistrado instrutor.

Mohammed ben Zayed abordou a situação no Médio Oriente com o Presidente Emmanuel Macron

No decurso da sua visita a França, em 21 de novembro de 2018, Mohammed ben Zayed abordou a situação no Médio Oriente com o Presidente Emmanuel Macron, em particular o conflito no Iémen, onde Abu Dhabi está envolvido numa coligação ao lado da Arábia Saudita contra os Huthis, que ocupam a capital Sanaa e diversas regiões do norte do país desde 2014.

"Os meus clientes congratularam-se com esta abertura de informação e colocam grandes esperanças na justiça francesa", indicou à AFP Joseph Breham, que defende seis iemenitas que apresentaram queixa com constituição de parte civil junto do deão dos juízes de instrução da secção crimes contra a humanidade do tribunal de Paris.

Na qualidade de comandante supremo das forças armadas, Mohammed ben Zayed é "suscetível de ter fornecido os meios e as instruções para a realização destas infrações", sublinhava a queixa.

Este conflito, que prossegue, provocou dezenas de milhares de mortos, na maioria civis.

Em julho de 2019 os EAU, o principal aliado da Arábia Saudita, decidiram reduzir a sua presença militar.