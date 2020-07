Tom Moore ordenado Cavaleiro pela rainha Isabel II

O veterano da Segunda Guerra Mundial, Tom Moore, foi, aos 100 anos, ordenado Cavaleiro pela rainha Isabel II, depois de ter conseguido angariar mais de 36 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido.

Com a ajuda de um andarilho, Tom Moore comprometeu-se a dar 100 voltas à sua casa em Bedfordshire, no leste de Inglaterra, para apoiar os profissionais do SNS britânico que estão na linha da frente no combate ao novo coronavírus.

O compromisso inicial do veterano era completar a missão antes do seu 100.º aniversário, que celebrou no passado dia 30 de abril, e conseguir angariar mil libras. Acabou por conseguir mais de 32 milhões de libras (cerca de 36 milhões de euros).

Outros eventos e cerimónias que deveriam ser realizadas no Palácio de Buckingham e no Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo, em junho e julho, foram adiadas, mas esta cerimónia foi uma exceção, feita para o agora Sir Tom Moore.

A Sky News conta que a cerimónia contou com as presenças da filha de Tom Moore, Hannah Ingram-Moore, do genro Colin Ingram, do neto Benjie e da neta Georgia.

A rainha usou uma espada que pertencia ao pai, George VI, para a cerimónia.

Veterano da II Guerra Mundial é um herói da campanha contra a Covid-19