Um incêndio deflagrou na manhã deste sábado na Catedral de Nantes, em França. Os bombeiros foram alertados para o incêndio às 7:44 horas.

Dentro do edifício foram identificados três pontos distintos de fogo que consumiu, pelo menos, o órgão principal da Igreja com 400 anos.

Horas depois do fogo ter sido declarado extinto, o primeiro-ministro francês visitou o local do incêndio para garantir que a reconstrução vai avançar o quanto antes e com a ajuda do Governo.