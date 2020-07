Discussão sobre aplicação do acordo nuclear com o Irão foram prolongadas

Os subscritores do acordo com o qual o Irão se comprometeu a renunciar às armas nucleares decidiram na sexta-feira prolongar as discussões sobre as divergências na sua aplicação, anunciou a União Europeia.

"Há acordo sobre a necessidade de mais tempo devido à complexidade dos assuntos envolvidos. Portanto, prolonga-se o calendário" de negociações, disse o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, em comunicado.

Borrell recordou que em 3 de julho recebeu uma carta do seu homólogo iraniano, Mohamad Yavad Zarif, que referia a sua preocupação com os problemas relacionados com a aplicação do acordo levantados por franceses, alemães e britânicos.

Estes tinham levado as suas preocupações à Comissão Conjunta, coordenada por Borrell, o que ativou o mecanismo de resolução de disputas, como estabelecido no texto do acordo.

As restrições impostas pela pandemia "não permitiram até agora convocar uma reunião regular" da Comissão Conjunta, adiantou.

O acordo envolve os europeus França, Alemanha e Reino Unido - que em 14 de janeiro anunciaram a ativação daquele mecanismo, dado os incumprimentos de que acusavam o Irão -, bem como China e Federação Russa. Os EUA decidiram retirar-se do pacto acusando Teerão de o não cumprir.

Na ausência de um acordo, o caso pode passar para o Conselho de Segurança da ONU, o que abre a porta à reimposição de sanções ao Irão e à morte definitiva do histórico acordo de 2015.

Em 5 de janeiro, em plena escalada da tensão com os EUA na região, Teerão anunciou que o seu programa nuclear estava livre de qualquer restrição.