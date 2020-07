Incêndio na Catedral de Nantes, em França, está circunscrito

O incêndio que deflagrou na manhã deste sábado na Catedral de Nantes, em França, está circunscrito, segundo os bombeiros de Loire-Atlantique.

As chamas destruiram o orgão da catedral, mas as autoridades dizem que não se pode comparar com o incêndio que atingiu a Notre-Dame, em Paris, em 2019.

"Os estragos estão concentrados no órgão, que está completamente destruído. O local onde está encontra-se muito instável e pode ruir", explica o responsável dos bombeiros, Laurent Ferlay.

O Le Monde avança que será aberta uma investigação por "indícios criminosos".

Os bombeiros foram alertados para o incêndio às 7:44 e estiveram no local cerca de 100 elementos a combater as chamas.