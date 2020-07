Libertado homem detido na sequência de incêndio na catedral de Nantes

Um homem de 30 anos, detido no sábado na sequência da investigação ao incêndio na catedral de Nantes (oeste de França), foi libertado este domingo à noite, informou o Ministério Público.

"Confirmo" a libertação do voluntário que trabalha na diocese "sem qualquer acusação", disse Pierre Sennès à AFP, confirmando uma informação da imprensa regional.

Os investigadores tinham querido ouvir o homem de origem ruandesa sobre as condições de encerramento da catedral de Saint-Pierre-et-Saint-Paul na noite de sexta-feira, tendo em conta que os bombeiros foram alertados para o incêndio pelas 07:45 de sábado.

Ao início da tarde de hoje, o seu advogado, Quentin Chabert, tinha dito que no atual estado do processo "não há nenhum elemento que ligue diretamente" o seu cliente ao incêndio na catedral.

O homem era voluntário na diocese e estava encarregue de fechar a catedral na sexta-feira à noite.O organista da catedral, Michel Bourcier, 56 anos, disse hoje à AFP que "apreciou muito" o voluntário, "extremamente amável, cortês, atencioso e infinitamente gentil", acrescentando que ficou atónito ao saber da sua prisão.

Suspeita de fogo posto

O Ministério Público de Nantes abriu uma investigação por "fogo posto", nomeadamente porque se colocam dúvidas sobre a origem do incêndio, com "três pontos de fogo separados" avistados dentro da catedral, um na zona do órgão e outros dois na nave.

O fogo destruiu o órgão da catedral gótica e a plataforma sobre a qual se situava ameaçava ruir, segundo informações do responsável dos bombeiros, Laurent Ferlay.

A catedral já tinha sido alvo de um incêndio em 1972, cujos trabalhados de recuperação terminaram em 1985.

Pouco mais de um ano após o trauma do incêndio de Notre-Dame de Paris, o primeiro-ministro, Jean Castex, acompanhado pelos ministros da Administração Interna, Gérald Darmanin, e da Cultura, Roselyne Bachelot, prestou homenagem no sábado "à dedicação e grande profissionalismo" da centena de bombeiros mobilizados para combater o fogo.