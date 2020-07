Ataque aéreo israelita a sul de Damasco faz cinco mortos

Cinco combatentes pró-iranianos foram mortos durante um ataque israelita contra o sul de Damasco indicou hoje o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, acrescentando que 11 pessoas ficaram feridas.

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, os mísseis de Israel atingiram paióis do exército e posições militares do regime sírio, assim como instalações das milícias iranianas aliadas de Damasco.

No ataque cinco membros das milícias morreram e 11 pessoas ficaram feridas, sete das quais soldados sírios.

Israel não comenta as informações da organização não-governamental com sede em Londres e que dispõe de uma vasta rede de contactos na Síria.

Após o início do conflito na Síria, em 2011, Israel levou a cabo uma série de ataques aéreos contras as forças de Damasco e grupos pró-iranianos, como o Hezbollah, que se encontram no país e que apoiam o Presidente sírio, Bachar al-Assad.

Não é comum Israel confirmar de imediato as operações militares contra a Síria mas mantém constantemente os avisos de que não vai parar os ataques enquanto se verificar a presença do Irão em território sírio.

A guerra na Síria fez até ao momento pelo menos 380 mil mortos.