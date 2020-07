Dois engenhos explosivos desativados em mercado de Kiev

Dois engenhos explosivos foram esta terça-feira desativados num mercado de Kiev, após uma denúncia anónima feita à polícia, informou o presidente da Câmara da capital.

A polícia local recebeu uma chamada dizendo que os explosivos foram colocados junto a dois quiosques móveis no local, a norte de Kiev, escreveu Vitali Klitschko na sua página do Facebook.

"Agentes e especialistas em bombas verificaram a informação e encontraram objetos perigosos. As pessoas foram imediatamente retiradas. O perímetro ao redor dos quiosques foi selado pela polícia e as equipas de resgate", afirmou Klitschko, acrescentando que os engenhos foram desarmados.

A polícia de Kiev disse também que estava a verificar informações sobre possíveis explosivos colocados numa praça perto da estação de metro de Minska, que fica próxima do mercado.

Ainda esta manhã, um homem armado e equipado com explosivos sequestrou um autocarro com cerca de 20 pessoas a bordo na cidade de Lutsk, no noroeste da Ucrânia, provocando um impasse de horas com a polícia.