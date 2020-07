Mãe descobre que filho morreu em acidente durante velório do outro filho

Uma mulher estava no velório de um dos filhos - que morreu devido a uma doença grave -, quando soube que o outro filho tinha acabado de falecer num acidente de moto.

De acordo com o El Mundo, as autoridades da Corunha ativaram de imediato um protocolo especial, apoiado por psicólogos, para comunicar à mãe a notícia da morte do segundo filho.

A vítima do acidente de moto é um homem, com cerca de 45 anos, que estava a conduzir sozinho, segundo as autoridades.

As causas do acidente são ainda desconhecidas, embora a possibilidade da vítima ter sofrido uma indisposição não seja descartada, devido à forma como o acidente ocorreu.