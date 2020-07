Duas crianças saltam do terceiro andar de um prédio em chamas

O instinto de sobrevivência salvou duas crianças de um incêndio em França.

Com apenas 3 e 10 anos, saltaram da janela do terceiro andar de um prédio, em Grenoble, região do sudeste do país, enquanto o apartamento estava a ser consumido pelas chamas.

Com a ajuda de pessoas que assistiam ao momento, foram amparadas e escaparam sem qualquer ferimento.

As duas crianças foram transferidas para o hospital, de modo a receberem assistência médica devido à inalação de fumo, tal como dois homens que partiram os braços na sequência do impacto da queda, segundo a BBC.