Incêndio florestal obriga à evacuação de várias habitações na Grécia

Um incêndio florestal perto da cidade grega de Corinto, na região sul do país, obrigou hoje à evacuação de várias casas em pelo menos três zonas próximas daquela localidade, informaram os bombeiros gregos.

Segundo o serviço nacional de bombeiros da Grécia, vários elementos estão a combater este fogo e a tentar conter a sua progressão.

A mesma fonte informou que cinco meios aéreos (dois aviões e três helicópteros) foram igualmente destacados para combater este incêndio florestal, que está a afetar em particular a zona da localidade portuária de Kechries, a 80 quilómetros a sudoeste da capital grega, Atenas.

As autoridades locais indicaram ainda que os bombeiros gregos também estão a combater outro incêndio registado a cerca de 200 quilómetros mais a oeste, perto da Olímpia Antiga, reconhecida como o local de nascimento dos Jogos Olímpicos da Antiguidade.

As agências internacionais referem que as informações disponíveis sobre estes focos de incêndio são, até ao momento, muito escassas.

A Grécia, a par de outros Estados europeus do sul da Europa e da zona do Mediterrâneo como Portugal, Espanha, Itália ou Turquia, é um dos países com mais registo de fogos.