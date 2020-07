Rússia e Argélia exigem cessar-fogo imediato na Líbia

A Rússia e a Argélia exigiram esta quarta-feira um cessar-fogo "imediato" no conflito na Líbia como antecâmara para um diálogo entre o Governo de Tripoli e as forças do marechal Khalifa Haftar, "homem forte" do leste do país.

A exigência foi feita hoje em Moscovo no final de um encontro entre os ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, e da Argélia, Sabri Boukadoum, em que o conflito líbio foi um dos temas em cima da mesa.

"Tem de se decretar um cessar-fogo imediato e, sem demoras, realizarem-se esforços para restabelecer o diálogo político para se poder falar de uma solução pacífica para o conflito e levar a paz a todas as regiões da Líbia, sem exceção", afirmou Boukadoum numa conferência de imprensa conjunta.

Lavrov, por seu lado, assegurou que a Rússia tem estado em contacto com as duas partes em conflito, com os países vizinhos e com "outros atores externos" com o objetivo de se "parar imediatamente com as hostilidades".

"Não como um ponto final nos nossos esforços, mas como uma etapa à qual se deve seguir imediatamente o diálogo para uma solução política que tome em consideração todas as regiões líbias", sublinhou Lavrov, para quem a existência de dois governos, um em Tripoli e outro em Tobruk, "apenas agrava a situação" no país.

Para o chefe da diplomacia russa, enquanto se mantiverem os dois governos -- Governo de Acordo Nacional (GAN), reconhecido pela ONU, e o Parlamento em Tobruk (1.270 quilómetros a leste de Tripoli) - "existirá sempre o risco de atores externos" apostarem numa das partes.

"O necessário é contar com todos os líbios e ajudá-los a alcançar compromissos baseados no equilíbrio dos interesses de todos", acrescentou Lavrov sobre a Líbia, país que dispõe das maiores reservas de petróleo do continente africano.

O chefe da diplomacia argelina sublinhou também que a posição de Argel coincide com a definida na Conferência de Berlim, realizada em janeiro deste ano, uma vez que procura incentivar a participação de todos os vizinhos da Líbia, tendo já analisado esse compromisso com as autoridades da Tunísia, do Egito e de outros países.

Boukadoum referiu ter acordado com o homólogo russo a criação de mecanismos bilaterais para encontrar uma solução para o conflito líbio, através da promoção do diálogo político inter-líbio.

Acordo entre Rússia e Turquia

Também hoje, a Rússia e a Turquia, numa reunião dos vice-ministros dos Negócios Estrangeiros, chegaram a um acordo com o mesmo objetivo, tendo sido defendida a criação de um Grupo de Trabalho Conjunto sobre a Líbia, cuja primeira ronda deverá decorrer em Moscovo em data a fixar.

Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo indicou que Moscovo e Ancara vão encontrar uma forma para se criar as condições para se alcançar um cessar-fogo permanente na Líbia e promover o diálogo político em consonância com as decisões aprovadas na Conferencia de Berlim.

A Turquia apoia as forças e as milícias leais ao GAN, que se opõem ao Exército Nacional Líbio (LNA, na sigla em inglês), de Haftar, que sustenta o Parlamento em Tobruk e é apoiado pelo Egito, Emirados Árabes Unidos (EAU) e Rússia.

Tropas egípcias na Líbia

Segunda-feira, o Parlamento do Egito autorizou o envio de tropas para a Líbia, após o Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, ter ameaçado com uma ação militar as forças turcas que apoiam Tripoli.

O Presidente egípcio defende que a cidade costeira líbia de Sirte a Tobruk, bastiões das forças ligadas a Haftar, é uma "linha vermelha" e avisou que qualquer ataque à cidade levará o Cairo a intervir militarmente para proteger a fronteira oeste.

Antes da decisão do Parlamento egípcio, al-Sisi telefonou ao seu homólogo norte-americano, Donald Trump, a quem expôs a postura as autoridades do cairo em relação à Líbia, uma vez que quer o Egito quer a Turquia são aliados dos Estados Unidos.

Num comunicado, a Presidência egípcia indicou que al-Sisi explicou "a posição estratégica em relação à questão líbia com o objetivo de recuperar o equilíbrio dos componentes doestado e conservar as suas instituições nacionais".

O conflito na Líbia

Em abril de 2019, as tropas de Haftar lançaram uma ofensiva militar para tomar Tripoli, que chegou aos arredores da capital, de onde foram empurradas de volta após a intervenção das forças apoiadas pela Turquia.

Mais tarde, as tropas de Tripoli retomaram o controlo do aeroporto, todos os pontos de entrada e saída da cidade e um cordão de pequenas cidades chave na região, empurrando para leste as tropas de Haftar, tendo ainda tentado, em vão, reconquistar Sirte, tomada no início deste ano pelos rebeldes.

Se reconquistar a cidade, de onde é natural o antigo líder líbio, Muammar Kadhafi, abrem-se as portas para as tropas apoiadas pela Turquia poderem avançar ainda mais para leste e retomar as instalações de exploração de petróleo, atualmente sob controlo de Haftar.

Na linha da frente da batalha na Líbia