Sismo de magnitude 7.8 ao largo do Alasca. Emitido alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 7.8 atingiu esta quarta-feira a costa do Alasca, nos Estados Unidos.

O epicentro do abalo registou-se 98 quilómetros a sudeste da região de Perryville, naquele estado americano.

Um alerta de tsunami foi emitido cerca das 07h00 (hora de Lisboa) e, em várias zonas do Alasca, são audíveis as sirenes correspondentes a esse mesmo alerta:

"Tendo em conta os dados preliminares do sismo, possíveis ondas de tsunami são um risco em todas as costas localizadas num raio de 300 quilómetros do epicentro", disse o Pacific Tsunami Warning Center, um centro americano de alertas de tsunami.