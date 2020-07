United Airlines anuncia perdas de 1,6 mil milhões de dólares

A United Airlines anunciou na terça-feira que, entre abril e junho, perdeu mais de 1,6 mil milhões de dólares e viu a faturação cair 87% devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, no que considerou ter sido o pior trimestre da sua história.

Ano passado a companhia teve lucros de 1,5 mil milhões

As perdas agora apresentadas pela terceira transportadora aérea dos EUA, sediada em Atlanta, comparam com os lucros de 1,5 mil milhões obtidos no mesmo período do ano passado, o mesmo valor da faturação agora registada.

Empresa já perdeu 62% do valor bolsista

Trata-se do trimestre "mais difícil nos seus 94 anos de história" devido à grave queda na procura de voos causada pela crise do novo coronavírus, mas que a companhia espera melhorar nos próximos três meses.

