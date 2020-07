Australiana Qantas desenha canguru no céu no adeus ao Boeing 747

A companhia aérea australiana Qantas despediu-se do último Boeing 747 da sua frota de aviões com uma homenagem especial.

Numa viagem que se iniciou no aeroporto de Sydney e teve como destino os EUA, o trajeto inicial do avião QF7474 pôde ser acompanhado através do Flight Radar 24, uma plataforma online que permite seguir os aviões em tempo real.

Para comemorar "as cinco décadas de história", que teve início a "agosto de 1971", a companhia aérea prestou um tributo ao aviões da construtora norte-americana através de um desenho de um canguru, símbolo da empresa, mas também o animal característico do país.

Alan Joyce, presidente do Grupo Qantas, afirmou que os "engenheiros e a tripulação de cabine adoraram trabalhar" na aeronave e os "pilotos adoraram pilotá-la", acrescentando que os Boeing 747 "marcaram uma época especial na história da aviação e vão ser recordados por muitas pessoas".

JOEL CARRETT

Centenas de pessoas, tais como membros da companhia aérea e funcionários do aeroporto, marcaram presença na cerimónia do último adeus.

De acordo com o comunicado da Qantas, à chegada, a aeronave vai ficar armazenada no Deserto de Mojave, na Califórnia.

Loren Elliott

Uma mudança a pensar no futuro

A companhia aérea vai substituir o Boeing 747 por aeronaves com consumos de combustível mais eficientes e que percorram maiores distâncias, e já revelou a encomenda de seis aviões Boeing 787-9s.

Para fazer face à crise imposta pela pandemia da Covid-19, a companhia aérea anunciou diversas medidas de reestruturação: mais de 6.000 postos de trabalho serão suprimidos e cem aviões ficarão em terra durante um ano.