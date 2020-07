EUA e Reino Unido acusam Rússia de lançar nova arma anti-satélite

Os Estados Unidos e o Reino Unido acusam a Rússia de ter disparado um projétil no espaço com características de uma arma anti-satélite a 15 de julho.



O Ministério da Defesa russa defende-se e diz que estava a usar novas tecnologias para verificar equipamentos espaciais.

Os Estado Unidos já tinham manifestado a preocupação com este testes, mas esta é a primeira vez que o Reino Unido faz acusações deste género à Rússia.

"Esta é mais uma evidência dos esforços contínuos da Rússia para desenvolver e testar sistemas espaciais", disse o chefe da Força Espacial dos EUA.

Num documento sobre estratégia espacial publicado no mês passado, o Pentágono afirmou que "a China e a Rússia representam a maior ameaça devido ao seu desenvolvimento, teste e implementação de recursos no espaço e a sua política militar".

Analistas espaciais privados norte-americanos consideram as preocupações dos EUA justificadas, uma vez que as tecnologias espaciais têm vindo a melhorar rapidamente e podem representar uma ameaça aos satélites.

Numa declaração separada, o responsável do Governo britânico pelas questões do espaço, Harvey Smyth, repetiu a afirmação americana sobre o evento de 15 de julho e escreveu no Twitter que os russos lançaram um projétil "com as características de uma arma".

"Apelamos à Rússia para evitar mais testes", escreveu Smyth. "Também instamos a Rússia a continuar a trabalhar de forma construtiva com o Reino Unido e com outros parceiros para incentivar o comportamento responsável no espaço".

O Comando Espacial dos EUA disse que um satélite russo, designado Cosmos 2543, "operou, anormalmente, próximo de um satélite do governo dos EUA, em órbita baixa, antes de manobrar para outro satélite russo, onde libertava outro objeto".