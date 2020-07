Joe Biden acusa Donald Trump de ser o primeiro Presidente racista

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, virtual candidato democrata às eleições presidenciais de novembro, disse na quarta-feira que o atual chefe de Estado do país, o republicano Donald Trump, foi o "primeiro" presidente racista naquele país.

O comentário de Biden surgiu durante uma conferência virtual organizada pelo sindicato internacional de trabalhadores.

Segundo noticia a agência AP, quando um dos participantes se queixou do racismo que surgiu devido à pandemia de Covid-19 e mencionou Donald Trump por este se referir ao novo coronavírus como o "vírus da China", Joe Biden referiu-se a Trump e à "sua disseminação de racismo".

"A forma como ele lida com as pessoas com base na cor da sua pele, seu país de origem, ou de onde são, é absolutamente doentia", destacou o ex-vice-presidente da governação de Barack Obama.