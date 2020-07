Juiz ordenou libertação da cadeia de ex-advogado pessoal de Donald Trump

Um juiz ordenou esta quinta-feira a libertação da cadeia de Michael Cohen, um ex-advogado de Donald Trump, alegando que o Governo retaliou contra ele por planear lançar um livro sobre o Presidente dos EUA.

De acordo com o juiz de um tribunal de Nova Iorque, os direitos constitucionais de Michael Cohen foram violados quando ele foi transferido de prisão domiciliária para a cadeia, em 09 de julho, depois de as autoridades de liberdade condicional terem dito que ele se recusou a assinar um formulário que o proibia de publicar um livro sobre Trump.

"Que outra conclusão posso tirar a não ser que se trata de uma retaliação?", perguntou o juiz aos procuradores que insistiam nas provas judiciais para manter Cohen na cadeia, dizendo nada saber sobre o livro.

Na sua decisão, o juiz disse que Cohen foi transferido de prisão domiciliar para a cadeia por uma "simples retaliação".

Na segunda-feira, os advogados de Cohen tinham processado o procurador-geral, William Barr, dizendo que o seu cliente estava a voltar à cadeia por estar a escrever um livro sobre Donald Trump, que deve ser publicado antes das eleições presidenciais, marcadas para 03 de novembro.

Cohen tinha sido colocado em isolamento, numa cadeia em Otisville, no Estado de Nova Iorque, em quarentena, apesar de as autoridades terem declarado que ele não é portador do novo coronavírus.

Os advogados de Cohen dizem que a decisão judicial é uma "vitória da justiça" e que o Governo não conseguirá bloquear um livro que promete fortes críticas ao Presidente, abordando a personalidade de Trump, bem como negócios em que ele esteve envolvido.

Cohen está a cumprir uma pena de três anos de prisão, depois de se ter declarado culpado de acusações financeiras, no âmbito da campanha eleitoral de 2016, e de ter mentido ao Congresso, entre outros crimes.

As acusações relacionadas com o financiamento de campanha dizem respeito aos seus esforços para pagar o silêncio da atriz pornográfica Stormy Daniels e da modelo Karen McDougal, que alegam ter tido casos sexuais com Donald Trump.