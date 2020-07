Ataque no Twitter: hackers acederam a 36 caixas de mensagens diretas

Os hackers que realizaram um ataque a contas de personalidades e empresas a 15 de julho tiveram acesso às caixas de mensagens de 36 utilizadores, revelou o Twitter.

Entre as 130 contas que foram pirateadas estão Joe Biden, candidato democrata à Casa Branca, o ex-presidente Barack Obama, o rapper Kanye West, o chefe da Amazon Jeff Bezos e vários empresas.

O Twitter tinha avançado no sábado que os piratas informáticos conseguiram entrar em 45 contas através do "uso de ferramentas acessíveis apenas às equipas de suporte internas".

A partir das contas invadidas, os hackers enviaram mensagens a pedir bitcoins em troca do dobro do valor enviado. De acordo com sites especializados nas transferências de bitcoins, foram enviados cerca de 100.000 dólares.

O Twitter também esclareceu que, em oito dessas contas, foram descarregados dados que só estão acessíveis ao proprietário do perfil.

Os hackers terão superado a barreira da autenticação de dois fatores, a mais segura no que diz respeito ao acesso às redes sociais.

O FBI já abriu uma investigação.