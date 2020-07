Estados Unidos acusam Rússia de fornecer armas a rebeldes líbios

O Departamento de Defesa dos EUA disse esta sexta-feira que a Rússia continua a fornecer armas aos rebeldes líbios, através de um grupo de mercenários próximo do Presidente russo, Vladimir Putin.

O Pentágono divulgou imagens de satélite que mostram equipamentos militares alegadamente fornecidos aos rebeldes líbios pelo grupo mercenário Wagner, conhecido por ter ligações ao Presidente russo.



Pentágono

De acordo com o Departamento de Defesa, as fotos mostram aviões de transporte russos e veículos blindados resistentes a minas, fabricados na Rússia, em Sirte e na base aérea de Al-Khadim, no leste da Líbia, região controlada pelos rebeldes, liderados pelo marechal Khalifa Haftar.

De acordo com o diretor de operações do comando norte-americano em África (Africom), Bradford Gering, estas imagens são prova de que Moscovo continua ao lado de Haftar, na sua luta pelo controlo da Líbia.

"O tipo e o volume de equipamentos demonstram a intenção de dotar (os rebeldes) de capacidades sustentáveis para ações de combate (...) e indica que o Ministério da Defesa da Rússia está a apoiar essas operações", disse Gering, num comunicado.

Os norte-americanos dizem que têm provas do fornecimento de pelo menos 14 aviões de caça e combate Mig-29 e Su-24, entregues aos rebeldes líbios pelo grupo Wagner.

Na semana passada, o Africom acusou o grupo de mercenários russos de colocar minas em Trípoli e arredores, violando o embargo de armas das Nações Unidas à Líbia.