Jornalista paquistanês revela pormenores do dia em que foi raptado 

Um jornalista paquistanês, conhecido por ser um crítico ao poder militar no país, foi libertado horas depois de ser raptado por um grupo de homens armados, numa rua movimentada de Islamabad. Esta quinta-feira, revelou os pormenores do rapto através de um vídeo divulgado nas redes sociais.

Matiullah Jan foi libertado na terça-feira passada, depois de ter estado preso durante 12 horas, de acordo com a agência Associated Press.

Este género de raptos, normalmente às mãos dos serviços de inteligência, é comum no Paquistão, mas são raras as vezes que as vítimas revelam os pormenores destes incidentes. O jornalista contrariou a tendência e, num vídeo publicado nas redes sociais, explicou o momento em que foi raptado.

AKHTAR SOOMRO

Raptado no meio da rua

Matiullah Jan tinha acabado de deixar a mulher na escola onde trabalha, em Islamabad, na terça-feira de manhã, quando o carro onde estava foi cercado por um grupo de homens armados. Os homens arrastaram o jornalista para fora do carro, empurraram-no para um dos veículos em que tinham chegado e aceleraram.

Os homens vestiam uma mistura de roupas normais com uniformes da polícia. No momento em que percebeu o que estava a acontecer, o jornalista lançou o telemóvel para o jardim da escola, na esperança que alguém reparasse mais tarde. No entanto, um dos homens armados percebeu e pediu ao guarda da escola para devolver o telemóvel.

As imagens de videovigilância da escola captaram o momento.

Minutos depois de partirem, as notícias do rapto começaram a surgir nas redes sociais. No mesmo dia, a mulher do jornalista fez uma declaração aos jornalistas a apelar ao grupo de raptores que não matasse o marido.

SOHAIL SHAHZAD

Agredido num edifício com portas de ferro

No vídeo, Matiullah Jan revelou que foi algemado e levado para um edifício com portas de ferro, onde foi agredido repetidamente. Não foi formalmente questionado, mas os raptores disseram várias vezes: "Quem é que tu pensas que és? Não sabes o que estás a fazer? Porque é que dizes coisas assim?"

As questões diziam respeito às suas críticas contra o poder militar e os serviços de inteligência do país, que foram acusados de assediar jornalistas e ativistas dos direitos humanos.

"Penso que aqueles que me raptaram são as mesmas pessoas que estão contra a democracia, contra o sistema político, que não aceitam a supremacia da Constituição e do Parlamento, e que conspiram desde o primeiro dia contra o sistema constitucional e as leis."

A certa altura, o grupo de homens começou a dizer que tinham apanhado o homem errado. Matiullah Jan confessou que não sabia se isso era para o assustar ainda mais, mas confessou que o momento mais aterrador aconteceu quando foi levado para uma área deserta, fora de Islamabad, onde o atiraram para uns arbustos. Ele pensou que era ali que o iam matar, revelou no vídeo.

Mas, em vez disso, os homens foram-se embora. Mais tarde, o jornalista conseguiu parar um carro que estava a passar e contactar a família.

Na luta pela democracia

Matiullah Jan concluiu o vídeo com uma garantia: ele não será demovido da luta pela democracia e pela lei. Agradeceu ainda a todos aqueles que se manifestaram em sua defesa e exigiu a sua liberdade.

Nas redes sociais, surgiram mensagens de jornalistas e ativistas dos direitos humanos no Paquistão, que condenaram o ataque e mostraram apoio a Matiullah Jan. No mesmo dia do rapto, um grupo de colegas e ativistas manifestou-se, em Islamabad, e exigiram ao primeiro-ministro Imran Khan que libertasse todos os jornalistas detidos, incluindo Matiullah Jan.

SOHAIL SHAHZAD

Até ao momento, o Governo paquistanês não comentou o incidente.