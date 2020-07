Nasceu um tigre-de-sumatra, uma das espécies mais raras do mundo

Foi o primeiro trigre-de-sumatra a nascer em oito anos na Polónia.

A cria nasceu a 23 de maio, durante o confinamento, mas só agora foi divulgado pelo Jardim Zoológico de Wroclaw.

É filha de Nuri, de 7 anos, que chegou a Wrocław em junho de 2015 pelo Zoológico de Paignton, em Inglaterra e de Tengah, de 11 anos, nascido no Zoológico de Rheine, na Alemanha, e que está em Wrocław desde maio de 2010.

Quase dois meses depois do nascimento, o pequeno trigre já passeia com a mãe sob o olhar atento dos visitantes do jardim zoológico.

Os tratadores ficaram com receio de como iria reagir a mãe ao nascimento do tigre bebé, por ser a primeira cria que tem.

"Ficámos ansiosos porque este é o primeiro bebé de Nuri, mas acabou se tornar numa mãe especialista", disse à AFP o diretor do Jardim Zoológico de Wrocław Radoslaw Ratajszczak.

Ainda não tem um nome definido, mas o zoo anunciou a abertura de um concurso nas redes sociais para a escolha, assim como conta em breve ter uma pessoa ou empresa a apadrinhar a cria.

A mãe e o pai, Nuri e Tengah, fazem parte de um um programa global para salvar a espécie.

O tigres-de-sumatra têm uma esperança média de vida de 30 anos, mas segundo os especialistas não é uma espécie com facilidade de reprodução como outras. As fêmeas podem ter cerca de 10 filhos durante a vida. Por exemplo, durante o ano passado nasceram apenas 13 crias.

É uma espécie ameaçada e em vias de extinção. A caça furtiva é a principal culpada, segundo a TRAFFIC, uma organização que tem como missão garantir que o comércio de plantas e animais selvagens não seja uma ameaça para a conservação da natureza.

A pele do tigre é usada na medicina tradional, principalmente na China, apesar de existirem evidências científicas de que não são benéficas para o ser humano.