Cinco mulheres detidas por publicações no TikTok

Um tribunal do Egito condenou, esta segunda-feira, cinco mulheres - consideradas influencers - a dois anos de prisão, depois de as considerar culpadas por promoverem a imoralidade e o tráfico de pessoas, incentivando outras mulheres a ganhar dinheiro por angariarem mais seguidores nas redes sociais.

As mulheres, que também foram multadas em mais de 16 mil euros, estão acusadas de gerir contas online que violam os valores e princípios do Egito - uma nação muçulmana conservadora.

As condenadas

Haneen Hossam, com 20 anos, uma estudante da Universidade do Cairo, foi acusada de incentivar mulheres jovens a conhecer homens através de uma aplicação de vídeo e a construir amizades. Alegadamente, desta forma, recebia uma taxa de acordo com o número de seguidores que visualizassem esses vídeos.

Mawada al-Adham - uma influencer do TikTok e do Instagram com pelo menos dois milhões de seguidores - foi acusada de publicar fotos e vídeos indecentes nas redes sociais.

As restantes três mulheres foram acusadas de ajudar Hossam e Al-Adham a gerir as contas das redes sociais.

O advogado de Al-Adham, Ahmed el-Bahkeri, confirmou as sentenças e disse que iria recorrer do veredicto.

A posição dos ativistas dos direitos humanos no Egipto

Os ativistas dos direitos humanos e utilizadores das redes sociais lançaram uma campanha digital para exigir que as autoridades egípcias libertem as mulheres. Consideram as prisões uma "violação da liberdade de opinião e expressão".

Enquanto isso, parlamentares egípcios exigem que os governos suspendam a aplicação TikTok de partilha de vídeo no Egito, porque dizem que promove a nudez e a imoralidade.

Segundo a lei de crimes cibernéticos do Egito, emitida em 2018, alguém que crie e administre uma conta na Internet para cometer crimes pode ter pelo menos dois anos de prisão e uma multa de até 16.150 euros.