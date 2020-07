Governador brasileiro investigado por suspeita de desvio de dinheiro da educação

A Polícia brasileira realizou hoje uma operação de busca e apreensão para investigar suspeitas sobre desvios de dinheiro na área da educação que envolvem o governador do estado do Piauí e a sua mulher.

Em comunicado, a Polícia Federal brasileira informou que a terceira etapa da Operação Topique cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, no município de Teresina, no Piauí, e em Brasília, no Distrito Federal.

Foram alvo de buscas moradas ligadas ao governador do Piauí, Wellington Dias, e da primeira-dama do estado, a deputada federal (membro da câmara baixa do Congresso brasileiro) Rejane Dias, filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Em notas distintas, o governador do Piauí e o PT criticaram a operação e acusam o governo central brasileiro de promover um espetáculo para justificar a perseguição política à oposição.

Já os agentes da polícia que realizaram as buscas informaram que deram continuidade a investigações formalizadas nas operações Topique e Satélites, ocorridas em agosto de 2018 e em setembro de 2019.

Nessas investigações "foram investigados crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, branqueamento de dinheiro e crimes de licitação, praticados no âmbito da Secretaria de Educação do Estado do Piauí," frisou o comunicado da Polícia Federal.

Como funcionava o esquema

Segundo as autoridades, entre os anos de 2015 e 2016, agentes públicos da cúpula administrativa do Piauí ter-se-iam associado a empresários do setor de locação de veículos para o desvio de, no mínimo, 50 milhões de reais (8,2 milhões de euros) de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE).

"Os recursos públicos desviados, quantificados em relatórios de auditoria da Controladoria Geral da União (CGU), foram obtidos a partir de pagamentos superfaturados em contratos de transporte escolar", diz a Polícia Federal brasileira.

"As empresas beneficiadas, destinatárias de pagamentos em volume cada vez maior a partir de 2015, formavam um consórcio criminoso estável e estruturado, simulavam concorrência em licitações e, com participação de servidores públicos, se beneficiavam de contratos fraudulentos", acrescentou.

Os investigadores frisaram que, embora os contratos investigados estejam sob suspeita, o Governo do Estado do Piauí manteve vínculos com as empresas participantes do alegado esquema criminoso que totalizam o valor de 96,5 milhões de reais (15,8 milhões de euros).

As autoridades brasileiras apuram ainda indícios de que as mesmas empresas fraudavam licitações em dezenas de municípios do Piauí desde 2008, lucrando com a subcontratação parcial ou integral dos serviços, que de facto são prestados por terceiros, em condições de total insegurança para os alunos da rede pública de ensino.

As análises apontam que o modelo criminoso foi utilizado para contratos de locação de veículos por outras secretarias e órgãos do Governo do Estado do Piauí e por dezenas de municípios do interior.

Por fim, a Polícia Federal referiu que as "ordens judiciais cumpridas hoje tiveram o propósito de aprofundar as investigações a respeito do recebimento e solicitação de bens e valores, diretamente ou por intermediários, por agentes públicos com poder de comando na Secretaria de Educação do Estado do Piauí no período da investigação".