Incêndio em prisão feminina obriga à retirada de 850 pessoas em Moscovo

Pelo menos 850 pessoas foram retiradas esta segunda-feira de uma prisão feminina a sudeste de Moscovo, na sequência de um incêndio, indicou a administração das penitenciárias russas FSIN.

Um total de "850 pessoas foram retiradas", indicou a FSIN às agências de notícias russas, sem avançar informações sobre eventuais vítimas.

A cadeia de televisão privada Ren-TV divulgou imagens do incêndio, mostrando colunas de fumo a sair do Centro de Detenção Provisória n.º 6.



Um porta-voz da administração da penitenciária disse à agência TASS que as prisioneiras foram transferidas para um outro edifício no centro do complexo prisional.

Segundo a TASS, que cita o Ministério para as Situações de Emergência russo, o alerta para o fogo foi dado às 16:20 locais (14:20 em Lisboa).

Os incêndios com vítimas mortais são recorrentes na Rússia, uma vez que a maioria dos edifícios é antiga, remontando à época soviética, desrespeitando frequentemente as normas de segurança.