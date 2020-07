Um episódio insólito que levou à descoberta de um tumor

Deitar no lixo todas as meias da mulher e não se lembrar de uma viagem de três horas que tinha feito. Estes foram alguns dos comportamentos que levaram Nicola Flint a desconfiar de que algo não estava bem com o marido.

“Um dia, em março de 2015, cheguei a casa depois de uma aula de pilates e descobri que o James tinha deitado todas as minhas meias no lixo. Não pensei mais no assunto e depois fomos almoçar com um amigo. Durante a conversa, mencionei que tínhamos ido a um compromisso no dia anterior, mas James parecia não se lembrar, apesar de ter estado a conduzir durante três horas”, escreve Nicola Flint.

James Flint, um veterano que esteve na guerra do Afeganistão, descobriu que tinha um tumor depois de ser alertado pela mulher, Nicola, de que algo não estaria bem. Inicialmente, Nicola pensou que o marido podia sofrer de sonambulismo, mas depois do episódio da viagem, a opinião já não era a mesma.

A situação piorou quando James foi encontrado no chão da sala a ter uma convulsão, em Plymouth, Inglaterra. Foi levado para o hospital e após alguns exames, os médicos descobriram que tinha um tumor de 5,7 cm no cérebro.

Três meses depois de receber o diagnóstico, James Flint foi operado no Hospital Derriford e o tumor foi retirado. Seguiram-se tratamentos de quimioterapia e radioterapia.

Em dezembro de 2019, o jovem britânico fez uma ressonância magnética e descobriu que o tumor tinha voltado. Em março deste ano foi novamente retirado.

"Depois da operação, James perdeu os movimentos do lado esquerdo, mas felizmente conseguiu recuperar boa parte", contou Nicola aos meios de comunicação britânicos. Disse ainda que "os resultados da patologia mostram que o tumor progrediu para um glioblastoma grau 4, o tumor cerebral mais mortífero".

O casal está a fazer uma recolha de fundos, através da plataforma gofundme, para financiar outro tipo de terapias. Até ao momento já foram angariadas mais de 14 mil libras das 55 mil pretendidas.