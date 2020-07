Advogados de Trump consideram que exigência das declarações fiscais é "assédio ao Presidente"

Os advogados de Donald Trump tornaram a desafiar na segunda-feira uma intimação judicial para a entrega de declarações de impostos, considerando-a um "assédio" ao Presidente dos Estados Unidos.

Os advogados entregaram no tribunal federal em Manhattan uma contestação à intimação do procurador estadual para aquela entrega, em termos que acreditam poder ser conformes à consideração do Supremo Tribunal sobre as possibilidades de contestação da intimação.

O Supremo Tribunal decidiu no início deste mês que um procurador de Manhattan podia ordenar a entrega das declarações de impostos de Trump, mas acrescentou que esta ordem podia ser contestada pelo próprio, tal como cada cidadão pode fazer.

Os advogados de Trump argumentam que o Presidente não pode ser investigado criminalmente enquanto estiver no cargo.

Na sua contestação, os advogados de Trump comparam a intimação judicial a um "assédio" ao seu cliente.

O procurador do distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., quer ter acesso às declarações de impostos de Trump no quadro da investigação dos pagamentos feitos em 2016, pelo seu então advogado, à estrela porno Stormy Daniels e à modelo Karen McDougal, para comprar o seu silêncio, quando decorria a campanha eleitoral para as presidenciais.

O Supremo Tribunal passou o caso para um juiz federal em Manhattan, que instruiu as duas partes a entregarem os seus argumentos até meados de agosto.