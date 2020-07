Grande peregrinação a Meca com muitas restrições em plena pandemia

Os muçulmanos selecionados para a grande peregrinação (hajj) terminaram esta terça-feira uma quarentena antes de iniciarem aquele ritual religioso em Meca, onde foram tomadas diversas medidas para evitar a propagação da covid-19.

Entre 1.000 e 10.000 peregrinos que residem no reino vão participar no hajj que se inicia na quarta-feira, referiram os responsáveis e os media sauditas, uma ínfima amostra dos 2,5 milhões de pessoas que acompanharam o ritual em 2019.

"Este ano não temos preocupações relacionadas com a segurança e trata-se de proteger os peregrinos dos perigos da pandemia", declarou aos jornalistas Khaled ben Qarar al-Harbi, diretor da Segurança pública.

Os peregrinos foram submetidos a controlos de saúde e colocados em quarentena à chegada a Meca no passado fim de semana. Segundo as imagens divulgadas por media oficiais, as suas bagagens foram desinfetadas. Diversos peregrinos declararam ter recebido pulseiras eletrónicas destinadas a vigiar as suas deslocações. Equipas de operários promoveram a limpeza e desinfeção das imediações da Caaba, a construção cúbica no centro da Grande mesquita de Meca e para onde se dirigem os fiéis de todo o mundo para rezar.

Ao contrário do habitual e devido à covid-19, os peregrinos não estão autorizados a tocar na Caaba este ano para limitar os riscos de infeção, enquanto foram deslocadas clínicas móveis e ambulâncias para enfrentar qualquer eventualidade, indicaram as autoridades.

Cerca de 70% dos peregrinos são residentes estrangeiros no reino, que registou 270.000 casos de infeção, uma das taxas mais elevadas do Médio Oriente.

Medidas de segurança em Meca

Os peregrinos foram submetidos a um teste de despistagem antes da chegada a Meca, e deverão ficar em quarentena após a peregrinação.

Cada um recebeu um estojo com pedras para o ritual de lapidação de Satã, desinfetantes, máscaras, um tapete de oração e o 'ihram', a simples veste branca que todos os peregrinos devem usar no ritual, segundo o ministério do 'hajj'.

Os media estrangeiros também não receberam autorização para acompanhar a celebração deste ano, tendo o Governo saudita decretado o controlo do acesso à cidade mais sagrada do Islão.

Os residentes no reino e provenientes de 160 países participaram na tiragem à sorte organizada pelo Governo. Os peregrinos sauditas foram selecionados entre um grupo de profissionais da saúde e de militares que foram contaminados pela covid-19, precisou o ministério.

O Governo assegura que os residentes estrangeiros representam 70% dos peregrinos, mas não precisou o número de candidatos e de pessoas selecionadas.

Apesar da pandemia, diversos fiéis consideram que a peregrinação será mais segura este ano, longe das multidões colossais que provocam um pesadelo logístico e agravam os riscos de acidentes mortais.

Um hajj reduzido arrisca colocar a Arábia Saudita perto do marasmo económico

Num país onde o turismo religioso garante anualmente 12 mil milhões de dólares (cerca de 10,3 mil milhões de euros), a celebração de um hajj reduzido arrisca colocar a Arábia Saudita perto do marasmo económico.

Devido ao recuo na economia provocado pela queda dos preços do petróleo e pela pandemia, o primeiro exportador de crude do mundo adotou medidas de austeridade, triplicando o IVA, suspendendo os apoios sociais e impondo outros cortes orçamentais.

As autoridades esperam recuperar as retribuições perdidas até à próxima 'hajj' com um regresso da 'omra', ou pequena peregrinação, que foi suspensa em março.

A 'omra' atrai mensalmente a Meca várias dezenas de milhares de fiéis e pode decorrer em qualquer momento do ano, ao contrário do 'hajj' que apenas pode ser efetuado em datas específicas do calendário lunar islâmico.

Meca registou uma explosão imobiliária nos últimos anos, com a construção de centros comerciais, apartamentos e hotéis de luxo. Mas estes locais ficaram quase desertos devido à pandemia, que também afetou numerosas empresas do setor do turismo e de quem dependem centenas de milhares de famílias. Muitas destas empresas optaram por despedimentos em massa, reduções salariais ou atrasos no pagamento dos salários.