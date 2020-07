UE limita exportações à tecnologia a Hong kong para evitar "repressão" de Pequim

O Conselho da União Europeia (UE) manifestou hoje "grande preocupação" sobre a nova lei da segurança nacional imposta em Hong Kong pela China e adotou limitações à exportação de tecnologia, para evitar a "repressão e vigilância" chinesas.

"Após um debate inicial no Conselho dos Negócios Estrangeiros em 13 de julho de 2020, o Conselho adotou hoje conclusões que exprimem uma grande preocupação sobre a legislação de segurança nacional para Hong Kong adotadas pelo Comité Permanente do Congresso Nacional Popular da China em 30 de junho de 2020", refere a estrutura em comunicado de imprensa.

Essas conclusões reafirmam "o apoio da UE ao elevado grau de autonomia de Hong Kong ao abrigo do princípio 'Um país, dois sistemas'", manifestando ainda "solidariedade com o povo de Hong Kong", acrescenta a estrutura.

Deste "pacote coordenado em resposta à imposição da lei de segurança nacional, a ser levado a cabo a nível da UE e ou dos Estados-membros, conforme considerado apropriado", fazem parte limitações da União às "exportações de equipamento e tecnologias sensíveis específicas para utilização final em Hong Kong, em particular quando existam motivos para suspeitar de utilização indesejável relacionada com a repressão interna, a interceção de comunicações internas ou a vigilância cibernética", de acordo com as conclusões da reunião.

Ao mesmo tempo, o Conselho da UE decidiu "rever as implicações da lei de segurança nacional sobre o funcionamento da extradição dos Estados-membros e outros acordos relevantes com Hong Kong", bem como "continuar a envolver e apoiar a sociedade civil" na antiga colónia britânica, nomeadamente através da "monitorização contínua dos julgamentos dos ativistas pró-democracia".

A UE vai, ainda, "controlar o efeito extraterritorial da lei de segurança nacional" e evitar, "por enquanto, lançar quaisquer novas negociações com Hong Kong".

Ministros dos Negócios Estrangeiros mostraram a sua "preocupação" com a lei imposta em Hong Kong

Em meados de julho, os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, reunidos em Bruxelas, reiteraram a sua "preocupação" pela nova lei da segurança nacional imposta em Hong Kong pela China, admitindo recear os "riscos" na soberania da antiga colónia britânica.

Pequim impôs uma lei da segurança nacional a Hong Kong, argumentando que a legislação "não coloca em causa" a máxima "Um país, dois sistemas" por ser "apenas uma forma de aumentar a segurança" daquela região administrativa especial com uma lei que "já devia ter sido aprovada".

O documento surgiu após repetidas advertências do poder comunista chinês contra a dissidência em Hong Kong, abalado em 2019 por sete meses de manifestações em defesa de reformas democráticas e quase sempre marcadas por confrontos com a polícia, que levaram à detenção de mais de nove mil pessoas.

A antiga colónia britânica regressou à China em 1997 sob um acordo que garantia ao território 50 anos de autonomia e liberdades desconhecidas no resto do país, ao abrigo do princípio "Um país, dois sistemas", com elevado grau de autonomia a nível executivo, legislativo e judicial.

Num relatório anual publicado na semana passada, a diplomacia da UE considerou que 2019 foi um ano "excecionalmente desafiante" para Hong Kong, devido à "agitação social constante" e às situações de violência, criticando também a "deterioração" das liberdades fundamentais".