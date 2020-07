EUA vão reposicionar mais de 11 mil militares que estavam na Alemanha

POOL New

Os Estados Unidos decidiram retirar 11.900 militares da Alemanha, para fazer regressar alguns a bases domésticas e reposicionar outros na Polónia, Bélgica e Itália, anunciou esta quarta-feira o chefe do Pentágono, Mark Esper.

O secretário de Defesa norte-americano disse que esta decisão cumpre o desejo anunciado pelo Presidente dos EUA de retirar uma parte do contingente militar norte-americano na Alemanha, que Donald Trump acusa de não gastar o suficiente em defesa e explicou que estas manobras começarão dentro de poucos meses.

Em junho, o Presidente dos EUA anunciara que pretendia reduzir o contingente militar norte-americano na Alemanha de cerca de 35.000 soldados para pouco mais de 25.000, falando na necessidade de um realinhamento global das forças armadas dos Estados Unidos.

Mais de 6 mil militares regressam aos EUA

As intenções do Pentágono passam por fazer regressar 6.500 soldados às suas bases nos Estados Unidos e transferir 5.400 para outros países europeus, especialmente para a Bélgica, Itália e Polónia, ficando ainda cerca de 25.000 soldados estacionados nas bases alemãs.

Segundo Mark Esper, cerca de 2.000 soldados serão distribuídos por bases da Itália e da Bélgica, cerca de 1.000 serão enviados para a Polónia, sendo os restantes distribuídos por outros países, ainda não especificados.

Trump classifica Alemanha como "deliquente"

Trump tem classificado a Alemanha como "delinquente", por não cumprir as metas estabelecidas pela NATO para o orçamento de gastos militares, de pelo menos 02% do PIB, e chegou mesmo a dizer que os alemães têm "enganado" os Estados Unidos na área do comércio e da defesa.

O anúncio hoje feito por Esper insere-se na apresentação do plano de restruturação militar norte-americano na Europa, procurando especialmente aumentar a presença na Polónia, em resposta a um pedido feito pelo Presidente polaco, Andrzej Duda.

A decisão tem causado alguma polémica política interna nos EUA, onde o próprio Partido Republicano se divide relativamente às intenções de transferência de militares desde a Europa.

Este mês, 22 republicanos no Comité dos Serviços Armados da Câmara de Representantes enviaram uma carta a Trump dizendo que a redução da presença militar norte-americana na Europa encorajaria a agressão da Rússia na região.

A Alemanha também tem servido de centro estratégico para as operações militares dos EUA no Médio Oriente e em África.

Pentágono vai manter ainda 25 mil soldados na Alemanha

O Pentágono diz que a decisão de manter ainda 25.000 soldados na Alemanha é um sinal de que os Estados Unidos não irão quebrar os seus compromissos com os aliados, nem desguarnecer as suas frentes de combate no Médio Oriente.

O senador republicano Jim Inhofe, presidente do Comité dos Serviços Armados no Senado, já manifestou o seu apoio ao plano do Pentágono, reconhecendo nele um "conceito para realinhar a postura militar dos EUA na Europa".

As Forças Armadas tinham até agora cerca de 47.000 efetivos espalhados por várias bases na Alemanha, estando cerca de 35.000 em serviço ativo.