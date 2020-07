Imagem compara o uso obrigatório da máscara nos EUA com a estrela da Alemanha Nazi

Um funcionário do Partido Republicano do estado norte-americano do Minnesota renunciou ao cargo depois de ter publicado uma imagem na página oficial de Facebook do partido, em que comparava o uso obrigatório da máscara com os judeus forçados a usarem a estrela de David na Alemanha Nazi.

"Apenas usa a estrela e para de te queixar, não é assim tão difícil", lê-se na parte de cima da imagem. Por baixo colocaram: "Apenas usa a máscara a para de reclamar".

"Infelizmente, a imagem ofensiva foi postada por um membro do conselho que renunciou imediatamente a pedido do partido", disse a líder do partido, Jennifer Carnahan.

Acrescentou ainda que o partido lamenta o sucedido e pediu desculpa.

A identidade do funcionário do Partido Republicano não foi revelada.

Apesar da publicação já não estar disponível, um grupo ativista do Minnesota conseguiu fazer print à imagem. O Jewish Community Action fez uma publicação no Twitter com a imagem e escreveu na legenda: "Uma vez que os rabinos de Minnesota manifestaram-se recentemente a favor de um mandato de máscara, comparar esse mandato com o Holocausto parece especialmente nojento. Pedimos ao @MNGOP que diga aos republicanos de Wabasha que parem de usar imagens como esta. Mostra uma total falta de empatia e educação".

Jennifer Carnahan respondeu ao grupo na mesma rede social. Diz que o Partido Republicano do Minnesota não apoia nem tolera publicações e/ou linguagem desta natureza.

No sábado, o estado norte-americano do Minnesota começou a exigir que a população usasse máscaras em todos os espaços fechados. Uma ordem do governador democrata Tim Walz.