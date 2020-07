Ativista Joshua Wong afastado das eleições denuncia desrespeito das autoridades de Hong Kong

O ativista Joshua Wong, figura de proa do movimento pró-democracia em Hong Kong, denunciou hoje o "desrespeito total" das autoridades pelo povo do território, dando conta de que a sua candidatura às eleições parlamentares de setembro foi invalidada.

"Acabo de ser desqualificado para as eleições do LegCo [Conselho Legislativo] , apesar de ter sido o maior vencedor das primárias", escreveu Joshua Wong na rede social Twitter.

"Pequim mostra um total desrespeito pela vontade do povo de Hong Kong", acrescentou.

Num documento enviado a Joshua Wong com as razões para a recusa da sua candidatura, as autoridades levantam dúvidas sobre as respostas dadas pelo ativista na declaração de fidelidade à Lei Básica e à Região Administrativa Especial (RAEM) de Hong Kong, necessária para a formalização da participação nas eleições.

Joshua Wong "tentou não fornecer respostas diretas a muitas das perguntas", pode ler-se no documento, a que a Lusa teve acesso.

Além disso, é questionada a sua participação enquanto líder partidário no partido Demosisto, dissolvido pelos seus responsáveis no dia em que a lei de segurança entrou em vigor.

As autoridades também puseram em causa a declaração de Joshua Wong, apresentada na candidatura, de que não prosseguiria o objetivo de lutar pela autodeterminação do território, invocando publicações na rede social Facebook, incluindo apelos à intervenção mundial.

Joshua Wong anunciou oficialmente em 20 de julho a sua candidatura às eleições parlamentares, agendadas para já para 06 de setembro, apesar de responsáveis pró-Pequim terem levantado a hipótese de a votação ser adiada no território semi-autónomo chinês, devido ao ressurgimento de casos associados ao novo coronavírus.

Nessa altura, o ativista - um dos rostos mais conhecidos da chamada "revolução dos guarda-chuvas", em 2014 - já alertava para os perigos enfrentados pelos candidatos pró-democracia, depois de Pequim ter imposto ao território uma controversa lei de segurança nacional, que criminaliza atos secessionistas, subversivos e terroristas, bem como o conluio com forças estrangeiras.

"Após a lei de segurança nacional, o risco para os candidatos eleitorais não é apenas de serem desqualificados, mas de serem expostos diretamente a ameaças físicas e enviados para cumprir sentença numa prisão chinesa", disse então Wong em comunicado, sublinhando a responsabilidade de ter sido um dos candidatos mais votados nas primárias.

Na lei também se determina que qualquer pessoa condenada por pôr em risco a segurança nacional será proibida de concorrer às eleições ou de ocupar cargos públicos.

Wong, que chegou a ser detido e condenado após os protestos de 2014, foi o candidato mais votado nas primárias, em que participaram mais de 600 mil cidadãos - um escrutínio que a China considerou "uma provocação séria" contra o sistema eleitoral, avisando que algumas das campanhas podem ter violado a nova lei de segurança nacional imposta ao território.

A lei da segurança nacional entrou em vigor em 30 de junho, após repetidas advertências do poder comunista chinês contra a dissidência em Hong Kong, abalado em 2019 por sete meses de manifestações em defesa de reformas democráticas, quase sempre marcadas por confrontos com a polícia, que levaram à detenção de mais de nove mil pessoas.

Hong Kong regressou à soberania da China em 1997, com um acordo que garante ao território 50 anos de autonomia a nível executivo, legislativo e judicial, bem como liberdades desconhecidas no resto do país, ao abrigo do princípio "Um país, dois sistemas", também aplicado em Macau, sob administração chinesa desde 1999.