Paul Archuleta

A morte de Naya Rivera deixou todos em estado de choque. A atriz foi encontrada sem vida no lago Piru, após um passeio com o filho, Josey, que foi encontrado a dormir no interior do barco onde estavam.

De acordo com a autópsia, a também cantora de 33 anos afogou-se acidentalmente "em minutos", sem causas ou doenças subjacentes, e não foram encontradas drogas e álcool no seu sistema.