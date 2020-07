Dois cães foram resgatados com vida depois de passarem oito dias dentro de um buraco

A 20 de julho dois cães, Hattie e Toast, desapareceram de uma casa de campo em Essex, no Reino Unido.

Katie Fuller, a dona dos cães, assim que se apercebeu do que tinha acontecido, juntou uma equipa de buscas para os encontrar.

Procuraram nos terrenos perto de casa, em buracos onde pudessem ter caído. Espalharam cartazes com fotografias, criaram apelos nas redes sociais e usaram todos os meios que tinham ao dispor: um drone, instalaram câmaras de infravermelhos, tinham um cão farejador e faziam um churrasco de salsichas todas as noites, na esperança que os cães viessem atrás do cheiro.

"Eramos como galinhas sem cabeça e toda a gente se disponibilizou para nos ajudar de graça. Foi inacreditável!", contou Katie Fuller à BBC.

Mas com o tempo a passar, a família começou a pensar que os cães nunca iriam regressar. Até que na última terça-feira à noite, Lucy, a filha de Katie, foi verificar as imagens das câmaras instaladas e começou a ouvir um latir de cão.

Por fim, encontraram Hattie e Toast dentro de um buraco, passado oito dias de terem desaparecido.

Os dois cães estavam encurralados e não conseguiam sair. Katie acredita eles estavam tão presos, que só depois de emagrecerem conseguiram ter espaço para ladrar. Os bombeiros escavaram durante cerca de duas horas um túnel para conseguirem salvar Hattie e Toast.