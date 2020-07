Suspeito de homicídio foge do 12.º andar da prisão de Oklahoma usando lençóis

Um suspeito de homicídio escapou hoje da prisão central da cidade de Oklahoma, centro-sul dos EUA, utilizado lençóis atados entre si para escapar do edifício a partir de uma cela no 12.º andar, anunciaram as autoridades.



Pablo Robledo, 34 anos, detido sob a acusação de homicídio em primeiro grau, e o seu companheiro de cela escaparam após terem forçado uma janela da cela e descido coma ajuda dos lençóis, de acordo com Mac Mullings, porta-voz da prisão.

Mullings disse que Robelo foi detetado no vídeo de segurança da prisão cerca das 05:25, e já no exterior do estabelecimento. Hoje, estava a ser procurado pelas autoridades policiais.

O seu companheiro de cela, Jose Hernández, caiu ou saltou da altura de um quarto andar durante a tentativa de fuga e acabou por ser detetado e detido pela polícia da cidade de Oklahoma.

Os registos da prisão indicam que Robledo estava detido desde junho de 2019 por assassínio, assalto e agressão, violência doméstica e outras acusações.

Os dados do tribunal indicam que se declarou não culpado, e o seu julgamento estava agendado para 31 de agosto.