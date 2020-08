Falta de visibilidade devido a fogo provoca oito mortos em acidente no Brasil

Pelo menos oito pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas no sul do Brasil, num acidente de viação envolvendo vários veículos e causado por falta de visibilidade devido a um incêndio, disseram esta segunda-feira as autoridades brasileiras.

O acidente ocorreu à meia-noite de domingo numa estrada federal na cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, capital do estado do Paraná, de acordo com o Corpo Regional de Bombeiros e a Polícia Rodoviária.

Sete pessoas morreram no local do acidente e outra no Hospital Cajurú, em São José dos Pinhais, para onde a maioria dos feridos foi levada.

De acordo com as informações, 22 veículos estiveram envolvidos no acidente, causado por um incêndio numa das plantações limítrofes da estrada e que dificultou a visibilidade e gerou um "efeito dominó".

O acidente envolveu 15 carros, cinco motos, um carro de patrulha da Polícia Militar e um camião.

O administrador de estradas Ecovia disse que o acidente ocorreu no quilómetro 77 da rodovia federal BR-277, no sentido Curitiba, e que a outra via, no sentido litoral do Paraná, esteve interrompida até ao nascer do sol para facilitar a visibilidade.

As autoridades estão também a investigar a origem do incêndio, porque a utilização do fogo na agricultura, uma prática tradicional de preparação dos campos para a plantação, foi proibida no início de julho durante 120 dias.

Na cidade de São José dos Pinhais está localizado o aeroporto internacional que opera para Curitiba e é um importante centro industrial no sul do país, principalmente da indústria automóvel.