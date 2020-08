Manifestações e bloqueios contra nova data das eleições na Bolívia

A Bolívia assistiu hoje a bloqueios e manifestações de setores sociais que exigem a manutenção das eleições legislativas para 6 de setembro, após um adiamento decidido pelo organismo eleitoral do país que impôs a data de 18 de outubro.

Os protestos mais intensos ocorreram em Senkata, uma zona de El Alto, uma cidade vizinha de La Paz, que liga das duas cidades com o resto do país latino-americano, e em Cochabamba, onde se situa a ligação de uma das vias com a região leste. Foram ainda registados bloqueios em algumas zonas dos departamentos orientais de Santa Cruz e Beni, indicou a agência noticiosa Efe.

Centenas de peças nas ruas, muitas em ajuntamentos, impediram a passagem de veículos em cumprimento da "paralisação permanente" decretada a partir de hoje pela Central Operária Boliviana (COB), que decidiu aplicar um bloqueio nacional de estradas apesar da reunião que manteve na semana passada com o Tribunal supremo eleitoral.

No encontro, o organismo eleitoral argumentou sobre a proposta de uma nova data para as eleições, e que já tinha sido adiadas após a convocação inicial para 03 de maio e então justificadas pelo aumento dos contágios da covid-19 no país andino.

O ex-presidente Evo Morales, que permanece líder do Movimento para o Socialismo (MAS, esquerda e a principal força no parlamento) apesar do seu exílio, acusou o atual governo de pretender ganhar tempo para "continuar a perseguir os dirigentes dos movimentos sociais e os candidatos do MAS".

No domingo foram anunciados 89 óbitos devido ao novo coronavírus, e que representa o dia com maior quantidade de mortes. Estes números colocam a Bolívia entre um dos países do mundo mais afetados pela pandemia e em função da sua população, cerca de 11,5 milhões de habitantes, indica um estudo da universidade norte-americana Johns Hopkins.

A Bolívia deve eleger um presidente, vice-presidente, deputados e senadores, em comícios adiados desde a anulação do escrutínio de outubro de 2019 entre acusações de fraude, ainda sob investigação judicial, a favor de Evo Morales.

O ex-chefe de Estado foi declarado vencedor nas presidenciais, mas anunciou a sua renúncia ao referir que estava a ser pressionado por um golpe de Estado para abdicar do seu triunfo e abandonar o poder.