Cidades Ameaçadas: Londres

Londres enfrenta três desafios. As chuvas de verão no Reino Unido diminuíram em 20% na última década, a cidade tornou-se densamente povoada e o Tamisa movimenta mais água do que nunca devido à subida do nível das águas.

Durante décadas confiou na barreira do Tamisa para se manter a salvo das águas, agora esse gigante adormecido já não inspira tanta confiança, pois há cada vez mais águas pluviais e o nível dos mares subiu.

O desafios são enormes tal como os riscos, mas Londres está pronta para a batalha.

O retrato é feito no quarto episódio de "Cidades Ameaçadas".

