Estados Unidos anunciam teste bem sucedido de míssil intercontinental

Os Estados Unidos (EUA) anunciaram hoje que testaram com sucesso um míssil balístico intercontinental (ICBM) Minuteman III equipado com três ogivas, cujo lançamento foi desencadeado pelos militares a bordo de um posto de comando aéreo.



O míssil foi lançado às 00:21 locais (08:21 em Lisboa) desde a base área de Vandenberg, na Califónia, e percorreu 6.760 quilómetros sobre o Oceano Pacífico antes de cair no mar perto do atol de Kwajalein, nas ilhas Marshall, anunciou a Força Aérea em comunicado.

Os especialistas da Força Aérea dos EUA estavam a bordo de um Boeing E-6, um avião derivado do Boeing 707, capaz de comunicar com todo o comando militar, para "mostrar a eficácia e fiabilidade desse comando aeroportuário".

"O Minuteman III tem 50 anos e testes contínuos são essenciais para garantir a sua fiabilidade até à década de 2030", disse o coronel Omar Colbert, chefe de testes, citado no comunicado.

O Minuteman III, único míssil terra-ar do arsenal nuclear dos Estados Unidos desde 2005, foi instalado em silos de lançamento em três bases militares norte-americanas no Wyoming, Dakota do Norte e Montana.

Os mísseis Trident, lançados desde o mar, são lançados a bordo de submarinos norte-americanos e as bombas nucleares são transportadas por bombardeiros estratégicos.

A Força Aérea disse que o teste foi planeado há meses e não representa "uma resposta ou reação a eventos no mundo ou tensões na região".