Meghan Markle comemora primeiro aniversário fora do círculo real

Meghan e Harry abdicaram dos títulos reais no início do ano e mudaram-se com o filho para Los Angeles.

Acredita-se que as mensagens públicas de parabéns, por parte da família real, mostrem apoio à duquesa nas vésperas do lançamento de um livro que promete contar os pormenores da partida do casal para os Estados Unidos.

Meghan faz 39 anos e este é o primeiro aniversário fora do círculo real.