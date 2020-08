Michael Phelps conquista a sexta medalha nos Jogos Olímpicos. O que ficou para a História a 4 de agosto

1578

Batalha de Alcácer Quibir. Morte de D. Sebastião, sem descendência.

Twitter @Efemeridespt

1789

Revolução Francesa. Um mês depois da Tomada da Bastilha é abolido o sistema feudal.

Twitter @FotosDeFatos

1935

Inauguração oficial da Emissora Nacional de Radiodifusão.

Guglielmo Mangiapane

2005

Desabamento de falésia na praia de Almagreira, Peniche, causa a morte a duas pessoas.

Twitter @YahWahReBey13

2007

Morre, aos 81 anos, Raul Hilberg, escritor e historiador norte-americano, conhecido pelas suas obras sobre o Holocausto.



Steffen Schmidt

2012

O norte-americano Michael Phelps conquista nos Jogos Olímpicos a sua sexta medalha em Londres2012 e a 22.ª da sua história, as mesmas que Portugal conseguiu em 100 anos.

No final da sua quarta e última presença na maior prova, Phelps despediu-se com o título na estafeta dos 4x100 metros estilos, encerrando o seu ciclo com 18 medalhas de ouro, duas de prata e outras tantas de bronze.