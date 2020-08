Tempestade Isaías deve evoluir para furacão e atingir a costa leste dos EUA

A tempestade Isaías deve evoluir para furacão e atingir a costa leste dos Estados Unidos nas próximas horas. O Centro Nacional de Furacões emitiu um alerta de furacão e apelou aos habitantes para se prepararem para o impacto.

Uma área entre os estados da Carolina do Sul e a Carolina do Norte deve ser a mais afetada. As previsões apontam para inundações, correntes marítimas fortes e tornados. O Governador apela aos moradores para permanecerem em casa e protegerem a família e os animais de estimação.

"Devem levar esta tempestado a sério", realça Roy Cooper. No estado norte-americano foram preparados centenas de camiões de uma rede de energia para repararem postes de eletricidade que sejam tombados pelo vento.

No fim-de-semana, o furacão passou perto da costa lesta da Florida, com ventos superiores a 100 quilómetros por hora. Mais de 27 mil habitantes ficaram sem energia e os estabelecimentos comerciais foram encerrados.

Numa cidade da costa leste de Cuba, o tempo de limpezas à lama e ao entulho nas ruas, deixado à passagem do furacão. Algumas casas ficaram destruídas. Já na República Dominicana, morreram pelo menos 2 pessoas e hovue registo de queda de árvores e ruas inundadas.