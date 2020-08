Cerca de 2.700 pessoas tiveram de ser retiradas de Martigues, no sul de França, devido aos incêndios deflagrados na terça-feira à tarde na região.



A maioria das pessoas é turista e estava de férias, mas também foram retiradas pessoas de lares e centros de dia.



Por causa do vento, as chamas alastraram-se por mais de oito quilómetros, atingindo também a comuna francesa de Port-de-Bouc.

Os bombeiros continuam no local a combater as chamas e a situação deverá ficar resolvida nas próximas horas.