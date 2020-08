Dois telefones, Note 20 e 20 Ultra, os primeiros auscultadores totalmente sem fios e com cancelamento de ruido da marca, relógios e até um tablet. Tivémos acesso prévio e mostramos uma parte do que a Samsung revelou no lançamento a partir da Coreia e sem jornalistas como mandam as regras da pandemia.

No fim a surpresa de mais um dobrável na prática uma nova versão do Fold que deve ultrapassar os 2 mil euros.