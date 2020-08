Participação da Cruz Vermelha Portuguesa "não está fora de hipótese" em Beirute

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) afirmou esta quarta-feira que "não está fora de hipótese" a participação portuguesa em Beirute, onde violentas explosões causaram pelo menos 100 mortos, mas explicou que o pedido tem de surgir da organização do Líbano.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador Nacional de Emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, Gonçalo Órfão, adiantou que a Cruz Vermelha Portuguesa está integrada no movimento internacional da Cruz Vermelha.

"Nós estamos em estreita articulação com a Federação Internacional da Cruz Vermelha, que por sua vez, está em estreita articulação com a Cruz Vermelha do Líbano, que é quem está a dar resposta a nível local no sentido de avaliar as necessidades no terreno", disse Gonçalo Órfão.