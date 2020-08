FBI faz buscas em casa de estrela do YouTube

O FBI fez buscas em casa de Jake Paul, um youtuber de 23 anos, na Califórnia, no âmbito de uma investigação que está a decorrer.

Com base em imagens aéreas de uma televisão local, a BBC conta que foram apreendidas armas de fogo na mansão do youtuber em Calabasas, perto de Los Angeles.

As buscas aconteceram esta quarta-feira e duraram cerca de duas horas. Estiveram envolvidas as equipas de choque da polícia, a SWAT.

À AFP, Richard Schonfeld, advogado de Jake, disse que "um mandado de busca foi executado na casa de Jake em Calabasas, numa altura em que estava fora do estado". Acrescentou ainda estar a reunir informações, mas que pretende colaborar com a investigação.

Jake, que tem mais de 20 milhões de seguidores no YouTube, foi recentemente apanhado, através de um vídeo, a roubar em lojas no Arizona durante um protesto antirracista. O youtuber acabou por ser acusado de invasão de propriedade privada e de participar em ajuntamento ilegais.

Um porta-voz do FBI disse esta quarta-feira à AFP que "as acusações de atos criminosos" num centro comercial do Arizona estão a ser investigadas e que "executaram mandados de busca federais na Califórnia e em Las Vegas, Nevada, relacionados a esta investigação".

Jake Paul ficou conhecido através de plataformas como o Vine e o YouTube. E foi a fama que ganhou com os vídeos que lhe garantiu um papel na série da Disney Channel Bizaardvark. Papel que acabou por perder, devido a denúncias de mau comportamento por parte de vizinhos, como começar um incêndio no próprio jardim.