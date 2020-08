Homem faz seis reféns num banco em França

Um homem alegadamente armado fez esta quinta-feira seis reféns num banco na Normandia, a 200 quilómetros de Paris, tendo três sido já libertados sem apresentar ferimentos.

O sequestrador tem 34 anos e, de acordo com a imprensa francesa, tem antecedentes de delinquência e problemas psiquiátricos.

Fonte policial envolvida nas operações informou que o suspeito terá ligações ao islamismo e que estava a ser vigiado por suspeitas de radicalização, avança a Reuters.

As imagens do contingente policial

Segundo a Associated Press, terá entrado no banco Bred, na cidade de Le Havre, na Normandia, por volta das 17h00. As suas reivindicações ainda não são conhecidas.

No local está montada uma operação policial e está presente uma unidade especial perita em negociar situações com reféns.